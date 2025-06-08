В американском штате Флорида сотрудники полиции задержали капитана чартерного судна за жестокое обращение с акулой. Информация приводится в сообщении Local10.

Отмечается, что речь идет о 26-летнем жителе архипелага Флорида-Кис Зейне Гарретте. Известно, что 22 мая около искусственного рифа в семи милях (11,2 км) от побережья он с борта судна разделочным ножом нанес несколько ударов акуле в голову, а затем позволил истекающей кровью рыбе уплыть.

Мужчина объяснил случившееся тем, что хотел защитить улов и отпугнуть от судна других акул. Но позднее Гарретт признал, что действовал «больше из мести», потому что акула украла его рыбу и была помехой. В ходе допроса капитан заявил, что уже много раз расправлялся с акулами при помощи огнестрельного оружия. Следователь пришел к выводу, что агрессия задержанного доставила рыбе «чрезмерную и ненужную боль или страдания».