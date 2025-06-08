Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Дональда Трампа усилить давление на Россию.

Он заявил, что у Трампа есть все инструменты для этого — санкции, экономические блокады, поставки оружия. По словам Зеленского, европейские лидеры хотят, чтобы Трамп объединил их вокруг себя.

«Они смотрят на президента США Дональда Трампа как на мирового лидера. Но, в конце концов, ты — президент Америки, Дональд Трамп. Останови Путина», — приводит ABC News его слова.



По словам украинского лидера, у России будет больше шансов на победу, если вдруг США прекратят помощь Украине.

«Мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию остановить войну. Мы это чувствуем», – добавил украинский лидер.

