Разведывательная служба Ирана успешно провела сложную операцию и добыла много секретных израильских документов, включая данные по ядерной программе. Об этом сообщает местное информагентство IRIB.

Поначалу операция держалась в секрете, так как требовалось время, чтобы переправить объемный тайник с документами. Данные о ней обнародовали лишь тогда, когда все сведения были успешно доставлены по месту назначения.

Источники агентства утверждают, что объем переданной документации настолько обширен, что на изучение данных, включая фотографии и видеозаписи, потребуется много времени.