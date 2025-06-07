С 1 июля в Азербайджане вступает в силу запрет на браки между близкими родственниками, включая двоюродных братьев и сестер. До вступления в силу закона остаётся чуть больше двух недель, в течение которых подобные союзы всё ещё могут быть заключены. Цель нововведения — полное искоренение родственных браков, вызывающих обеспокоенность у медиков и специалистов в сфере генетики.

Согласно официальной статистике Министерства юстиции, в январе 2025 года в стране было зарегистрировано 4753 брака, в феврале — 3277, в марте — 3624, в апреле — 3847. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года число заключённых браков составило: в январе — 3710, в феврале — 3071, в марте — 3334, в апреле — 3769. Значительного роста количества браков не наблюдается.

Что касается союзов между биологическими родственниками, только в январе 2025 года было зарегистрировано 252 таких брака. В феврале — 131, в марте — 176, в апреле — 139. Для сравнения, в аналогичные месяцы прошлого года фиксировались следующие показатели: 155 в январе, 113 в феврале, 116 в марте и 111 в апреле. В мае 2024 года было зарегистрировано 121 родственный брак.