В течение последней недели конфликт между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и католикосом всех армян Гарегином II достиг новой степени обострения. Пашинян публично обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия и потребовал от него разъяснений по этому поводу.

В ответ на эти обвинения Армянская Апостольская Церковь (ААЦ) выступила с заявлением, в котором осудила действия премьер-министра как попытку подорвать авторитет церкви и вмешательство в ее внутренние дела. Церковные иерархи подчеркнули, что риторика Пашиняна нарушает нормы общественного поведения и оскорбляет религиозные чувства верующих.

Конфликт также проявился в инциденте в монастыре Мармашен в Ширакской области, где произошла словесная перепалка между сторонниками церкви и представителями власти. Причиной послужила публикация настоятеля храма, предостерегающая сторонников Пашиняна от визитов на территорию монастыря.

На фоне все более активных попыток церкви включиться в политические процессы в Армении на стороне оппозиции власти опасаются, что консолидация представителей и сторонников бывшей власти с церковью существенно подорвут позиции «Гражданского договора» как внутри, так и за пределами Армении накануне очередных парламентских выборов в следующем году. К слову сказать, церковь начала активную антипашиняновскую агитацию в своих храмах и приходах не только в России, но и на Западе и происходит это по прямому указанию Гарегина II.

Пашинян, со своей стороны, делает все, чтобы скомпрометировать армянского католикоса в глазах общественности. В этой связи обращает на себя внимание его предложение изменить процедуру избрания католикоса, предоставив государству решающий голос в этом процессе и проводя проверку кандидатов на добропорядочность.

Ситуация продолжает развиваться, и дальнейшие действия обеих сторон могут существенно повлиять на отношения между государством и церковью в Армении.

6 июня Никол Пашинян вновь обратился к католикосу Гарегину II с требованием ответить на обвинения касательно нарушения им обета безбрачия.

«О чем свидетельствует молчание Гарегина II? Мы, его паства, ожидаем от него публичного разъяснения относительно нарушения им обета безбрачия и наличия ребенка», — написал глава армянского правительства в статусе в соцсети Facebook.

По словам Пашиняна, независимо от того, будет ли дан ответ или нет, каждый вариант несет за собой серьезные последствия для духовного статуса католикоса.

«Молчание означает согласие и фактически выводит его самого за пределы Первопрестольного Престола. Сказать правду — также означает вывести самого себя за пределы Первопрестольного Престола. Солгать — это тоже означает вывести самого себя за пределы Первопрестольного Престола», — отметил Пашинян.

В своих действиях армянский премьер может опираться на тех священников, которые разделяют его критику и были бы не против смещения Гарегина. Однако такие священники пока в меньшинстве, и их поддержка, как правило, выражается в более сдержанной форме.

После «бархатной революции» 2018 года ряд молодых священников (особенно в провинциях) высказывался в поддержку «очищения» не только власти, но и самой Церкви от коррупции, клановости и связей с прежним режимом. Некоторые из них заявляли, что поддерживают идею отделения Церкви от политики.

Среди приходских священников и студентов духовных академий наблюдается усталость от «монополии» Гарегина II. Некоторые из них считают, что реформа церкви необходима, и в этом смысле идеи Пашиняна находят отклик.

В некоторых зарубежных епархиях Армянской апостольской церкви (например, в США и Франции) представители духовенства избегают резкой критики Пашиняна и подчеркивают важность светского государства. Хотя это не открытая поддержка, она противопоставляется радикальной критике внутри Армении.

Так, в апреле 2025 года епископ Вазген, недавно назначенный предстоятелем епархии стран Балтии, тепло принял Никола Пашиняна в армянской церкви Таллина. Он не только открыл храм для премьер-министра, но и помолился вместе с ним, а также благословил его инициативы, связанные с политикой евроинтеграции. Этот жест вызвал резкую критику со стороны некоторых представителей духовенства и общественности, которые сочли такое поведение недопустимым.

В то же время предание широкой огласке щепетильных фактов, связанных с деятельностью высших иерархов армянской церкви может усилить критику политики Гарегина II в среде духовенства, и не только в самой Армении, но и за ее пределами, и даже способствовать расколу в церкви, что на руку Пашиняну и его команде.

Известно, что некоторые влиятельные иерархи внутри армянской церкви, такие как Иерусалимский патриарх Нурхан Манукян, обвиняли католикоса в чрезмерной концентрации власти и материальных интересах. В 2013 году Манукян даже направил письмо, в котором выразил недовольство действиями католикоса, что свидетельствует о существующих разногласиях внутри церкви.

Так или иначе, противостояние власти и церкви набирает обороты и процесс дискредитации Гарегина II запущен. Пашинян, судя по всему не намерен снижать обороты. Сам католикос похоже взял паузу, поскольку понимает, что любое его действие может стать триггером для продолжения кампании по его дискредитации.