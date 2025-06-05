Транспортные реформы, направленные на улучшение дорожной инфраструктуры и оптимизацию движения в Баку, вместо обещанного облегчения, лишь усугубили ситуацию на улицах столицы. Пробки стали длиннее, маршруты— переполненнее, а водители и пешеходы — еще раздражённее. Вместо порядка — хаос, вместо комфорта, теперь приходится испытывать ежедневный стресс.

С прошлого года Агентство наземного транспорта Азербайджана приступило к реализации масштабных реформ городской транспортной системы Баку. Так, в центре столицы запретили въезд на ряд улиц. Полностью было ограничено движение частного транспорта на проезжей части перед станцией метро «28 Мая» и улицах, примыкающих к саду Хагани (бывший Молоканский сад — ред.).

Кроме того, в городе повсюду прочертили автобусные полосы и специальные дорожки для велосипедов и самокатов. Тем самым у автомобилистов отняли последний свободный метр дороги. Из-за сужения проезжей части, предназначенной для частных автомобилей, водителям приходится часами простаивать в пробках даже в те часы, когда раньше движение было относительно свободным. Особенно напряжённой стала ситуация в деловых и центральных районах города — в районе метро «28 Мая», на Тбилисском проспекте, Украинском круге и т.д.

Автобусы, которые с появлением полос должны были ускориться, все равно задерживаются в пути. А виной тому стали пробки, вызванные неправильной организацией дорожного движения со стороны Агентства наземного транспорта. Не добавили удобства и велосипедные дорожки. В условиях отсутствия культуры передвижения на велосипедах эти полосы в большинстве случаев пустуют. Пешеходы тоже не почувствовали обещанного комфорта. В результате — вместо удобной городской среды Баку получил хаотичный транспортный ландшафт.

А недавно, ко всему прочему, добавились и новые неудобства. На улице Фатали-хана Хойского стерли и заново нанесли дорожную разметку, а также заменили три полосы движения на четыре, вместе с местом высадки пассажиров Drop off. Тем самым шесть полос движения, ведущие с улицы Ахмедбека Агаоглу, проспектов Вагифа и Ататюрка, на этом участке теперь сужаются до четырех. Ситуация напомнила сказку про скупого купца, просившего портного сшить для него несколько шапок из одной овечьей шкуры. То есть проезжей части не стало больше, а “бутылочное горлышко” никуда не делось. Это вызвало ещё больший гнев водителей, усилив их обвинения в адрес Агентства наземного транспорта в некомпетентности.

«Агентство наземного транспорта Азербайджана, я не понимаю, какой логике вы следуете? Вы расширили дорогу, увеличили количество полос или что? Вы выкладываете фотографии, демонстрирующие, что якобы у вас уменьшились пробки. Куда бы вы ни прикоснулись, это место парализует», — пишет один из возмущенных пользователей Facebook, Кянан Мамедли, под постом Агентства о перестройки дороги. И таких комментариев можно насчитать несколько сотен: https://www.facebook.com/Ayna.gov.az/posts/pfbid02LerTj89iZ8Uf4cWDxmgyqYPLJnbon1p2SHCoqNpExZgibKPkZe3RcNVLoV69vufhl.

Это — не единственный такой участок в городе. Например, большая напряженность наблюдается на Украинском круге Баку. Сегодня постоянные пробки, возникшие после дорожных реформ столицы, вынуждают водителей отказываться от поездок на частном транспорте. С каждым днем все больше и больше автомобилистов оставляют свои машины во дворах домов, добираясь до места назначения либо на общественном транспорте, либо на такси. Но и тут не все так гладко. Из-за прочерченных повсюду автобусных полос, дабы не получить штраф за въезд на полосу, таксисты отказываются высаживать пассажиров по указанным адресам.

Между тем эксперт в сфере транспорта Аслан Асадов не согласен с обвинениями в адрес Агентства. Он отметил, что структура делает все, что в их силах. Существующие в Баку дороги были проложены в советские годы, когда не придерживались современных стандартов строительства и не было столько автомобилей, как сегодня. Наиболее распространённой шириной полосы движения считается — 3,75 м, а в Западной Европе — 3-3,25 м.

«Прокладка новых полос (возле Gənclik Mall — ред.) была своего рода проектом. Видимо, этот проект оказался неудачным. Причиной тому стало неверная организация дорожного движения», — сказал собеседник.