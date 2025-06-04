Парусник «Мадлен», который перевозит пропалестинских активистов, включая Грету Тунберг, подал сигнал бедствия по пути в Газу. Об этом говорится в информации Walla. По словам пассажиров судна, над кораблем был замечен беспилотник

Активисты, среди которых был также актёр Лиам Каннингэм («Игра престолов», «Маленькая принцесса»), обратились к международному сообществу с призывом защитить их от возможного удара беспилотника. Они утверждают, что над судном был замечен БПЛА в 68 километрах от территориальных вод Греции. Позднее стало известно, что это был дрон Heron греческой береговой охраны, который вскоре покинул район.