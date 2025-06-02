Грета Тунберг и еще 11 активистов отправились в Газу на корабле. Цель акции — «прорвать израильскую блокаду» региона.

Парусник Madleen под управлением членами коалиции «Флотилия свободы», вышел из сицилийского порта Катания на юге Италии, уточняет Euronews.

Участники акции хотят достичь берега сектора Газа, чтобы доставить помощь и привлечь внимание международной общественности к гуманитарному кризису.

«В тот момент, когда мы перестаем пытаться, мы теряем нашу человечность. Какой бы опасной ни была эта миссия, она даже близко не так опасна, как молчание всего мира перед лицом геноцида, транслируемого в прямом эфире», — отметила Тунберг.

