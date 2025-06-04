Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате недавней атаки были повреждены 41 российский самолёт, половина из которых не подлежит ремонту. По его словам, удара удалось бы избежать, если бы Россия заранее согласилась на прекращение огня.

Зеленский предложил объявить перемирие до проведения встречи лидеров. Он подчеркнул, что Украина готова к такому саммиту в любое время, в то время как предложения Москвы назвал «неприемлемыми».

Также президент отметил, что продолжение переговоров в Стамбуле «на уровне, не приводящем к решениям», не имеет смысла.