Американский предприниматель Илон Маск резко раскритиковал новый законопроект президента США Дональда Трампа о расходах.

«Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный, свинский законопроект о расходах Конгресса – отвратительная мерзость. Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что вы поступили неправильно. Вы знаете это. Это значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 триллионов долларов (!!!) и обременит граждан Америки непосильным долгом», – написал Маск в Х.