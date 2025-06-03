Азербайджан рассчитывает на отмену властями США 907-й поправки. Она препятствует развитию двусторонних отношений. С данным заявлением выступил посол Азербайджана в Вашингтоне Хазар Ибрагим в интервью Diplomatic Watch.

Он отметил, что 907-я поправка несправедливо была принята по отношению к Азербайджану — это признают и многие американцы — в тот период, когда азербайджанские территории находились под оккупацией, а в регионе происходили этнические чистки (в отношении азербайджанцев). «Это (принятие такой поправки) стало возможным в результате давления со стороны отдельных лоббистских групп в Конгрессе», — добавил дипломат.

По его словам, между США и Азербайджаном существуют очень прочные связи. «Учитывая стратегическое положение Азербайджана, наши отношения с США продолжат развиваться. Азербайджан играет роль почти в каждом критическом вопросе, который имеет значение для США. И для Азербайджана США важны не только потому, что это мировая сверхдержава, но и потому, что у нас много общих интересов и ценностей», — добавил посол он.

Хазар Ибрагим рассчитывает, что отношения Баку и Вашингтона продолжат расти, «но надеюсь без 907-й поправки».