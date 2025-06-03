Сегодня в 4:44 утра Служба безопасности Украины провела новую спецоперацию, подорвав подводный участок опор Крымского моста. По данным ведомства, было использовано 1100 кг в тротиловом эквиваленте. Мост получил серьёзные повреждения на уровне дна и находится в аварийном состоянии.

В СБУ подчёркивают, что операция готовилась несколько месяцев, при этом жертв среди гражданского населения нет.

«Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно учитывая, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жёсткий ответ», — заявил глава СБУ Василий Малюк.