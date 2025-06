На открытии выставки Caspian Oil and Gas Expo 2025 старший советник Госдепа США Уайетт Тулки зачитал письмо президента Дональда Трампа.

Информацию об этом распространило посольство США в Азербайджане.

«За последние 30 лет наши страны – обе щедро одарённые энергоресурсами – создали невероятно продуктивное партнёрство в сфере углеводородов», — говорится в письме.

At the opening of the 2025 Caspian Oil & Gas Exhibition, @StateDept Senior Advisor Wyatt Toehlke shared a letter from @POTUS Trump: «Over the past 30 years, our two nations — both blessed with energy abundance — have enjoyed a tremendously productive partnership in the… pic.twitter.com/HxLDcWbFsi

