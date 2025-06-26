Румынский евродепутат Георге Пиперя заявил о намерении внести в Европарламент предложение о вотуме недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала вокруг закупки вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 у американской компании Pfizer.

«Суть инициативы заключается в поддержании прозрачности и обеспечении справедливого и подлинного демократического процесса», — сказал он в интервью газете Financial Times.

Пиперя отметил, что ряд депутатов от Европейской народной партии (ЕНП), вице-президентом которой автоматически является фон дер Ляйен как глава Еврокомиссии, поддержали его инициативу, и добавил, что он заручился необходимым количеством голосов для внесения предложения на голосование.

Предположительно, оно может состояться в следующем месяце.

Как отмечает издание, фон дер Ляйен, скорее всего, не будет вынесен вотум недоверия, однако это может подтолкнуть её идти на компромиссы с некоторыми евродепутатами.