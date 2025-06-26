Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом Sputnik Армения сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что священнослужителя обвиняют в публичных призывах к захвату власти.

Дело заведено по признакам статьи 422 (публичные призывы к насильственному свержению власти) УК Армении.

Сам Аджапахян заявил, что с ним правоохранительные органы пока не связывались.

Архиепископ ранее в одном из интервью говорил, что некоторое время назад публично призывал оппозицию к перевороту.