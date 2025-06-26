Состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной», — сказал он, отметив, что обмен был паритетным.

Источник, близкий к российской переговорной группе, сообщил агентству, что работа по обмену пленными между Россией и Украиной в рамках стамбульских договоренностей, продолжается.