Это не первый случай, когда Иран заранее уведомляет США перед атакой на американские базы. Так было и в 2020 году после убийства генерала Сулеймани — тогда удар по объектам в Ираке завершился без потерь.

По мнению аналитиков Clash Report, и на этот раз Тегеран предпочёл символический жест реальному удару.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает: Иран проинформировал США о предстоящей атаке за несколько часов до удара, использовав два дипломатических канала. Также, по данным агентства, Тегеран заранее уведомил Доху.

Тем временем власти Катара заявили, что база Эль-Удейд была заблаговременно эвакуирована в рамках мер безопасности.

«Все необходимые меры были приняты для защиты катарского и союзного персонала», — говорится в заявлении.