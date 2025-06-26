Северная Корея в июле или августе может направить в Россию дополнительные войска для участия в боевых действиях против Украины, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейскую разведку. По ее данным, КНДР также поставляет российской стороне оружие.

Национальная разведслужба Южной Кореи (NIS) в качестве обоснований упоминает «недавний визит» в Пхеньян «высокопоставленного сотрудника службы безопасности президента России».

Также южнокорейская разведка получила данные о подготовке войск Северной Кореей. По версии NIS, КНДР взамен, «вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет».