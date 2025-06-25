Президент России Владимир Путин не поедет в Бразилию для участия в саммите БРИКС 6-7 июля. Причина — ордер МУС на его арест. Об этом поведал помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

«Президент будет принимать участие по видеосвязи, но на месте в Бразилии будет глава МИД Сергей Лавров», — приводит «Ингтерфакс» слова Ушакова.

По его словам, отказ Путина ехать в Бразилию связан «с определенными сложностями в контексте требований МУС».

«Именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании», — сказал Ушаков