Посол США в Анкаре Том Баррак считает, что у Турции может получиться организовать четырехстороннюю встречу лидеров США, России, Турции и Украины в целях урегулирования украинского конфликта.

Но в то же время, как он отметил в интервью телеканалу NTV, у американского лидера Дональда Трампа «закончилось терпение» в отношении сроков урегулирования.

«У президента Трампа закончилось терпение. В целом, нельзя сказать, что он очень терпелив. С включением в процесс Турции и устранением ряда вопросов может состояться встреча на высшем уровне. И я думаю, что мы можем найти устраивающее всех решение проблемы», — сказал посол.

Дипломат отметил, что возможная «встреча на высшем уровне должна быть содержательной». «Решения, принятые на ней, должны быть эффективными и содержащими гарантии безопасности. Турция может помочь сузить круг вопросов, которые лидерам нужно будет обсудить, чтобы найти разумное решение для всех сторон», — сказал Баррак.