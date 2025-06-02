Если станет известно, что Гарегин II, действительно, нарушил обет безбрачия и имеет ребенка, то он не может быть Католикосом всех армян. Об этом заявил в соцсети Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он, в частности, отметил:

«Я заявляю это при всем уважении к праву каждого на тайну личной и семейной жизни, но Католикос всех армян не может иметь такой личной жизни. Я поднимаю этот вопрос как последователь Армянской апостольской церкви, поскольку вижу вопрос духовной безопасности, говорю об этом и как премьер-министр Армении, потому что вижу вопрос государственной безопасности.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин должен позиционироваться в отношении данной ситуации, после чего будет дальнейшее разъяснение вопроса».