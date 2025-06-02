Россия в своем меморандуме потребовала от Украины вывода войск с четырех областей в качестве условия прекращения огня. Об этом информирует издание Axios.

Кроме того, российская сторона предложила вернуть 10 украинских детей, тогда как Киев требует вернуть более сотни.

На встрече Мединский отрицал факт вывоза десятков тысяч украинских детей Россией, назвав такие утверждения «пропагандой».

«Хватит бросаться сумасшедшими цифрами. Мы вернем всех, кто находится в Российской Федерации. Никакого похищения людей нет. Российские солдаты не похищают. Они спасли их только потому, что их жизни были под угрозой. Не устраивайте шоу для европейских сердобольных бабушек, у которых самих нет детей», — добавил он.