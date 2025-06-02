3 июня в Баку по инициативе Бакинской Инициативной Группы пройдет международная научная конференция на тему «Имперская структура: идеологии колониализма и реальность».

Это первая международная конференция с участием ученых, специализирующихся в области деколонизации, а также экспертов, работающих в различных структурах ООН по данной теме.

В научной конференции примут участие опытные эксперты ООН по вопросам деколонизации, известные ученые, изучающие бывшие и нынешние колонии Франции, признанные специалисты в области международного права, аккредитованные в Азербайджане послы иностранных государств,

депутаты.

На мероприятии будут детально проанализированы тяжелые последствия колониальной политики, методы дискриминации, применяемые колониальными державами к порабощенным народам, политические, экономические и культурные ограничения как элементы неоколониализма,

целенаправленная политика уничтожения национальной идентичности.

Также будут обсуждены препятствия со стороны колониальных держав завершению процесса деколонизации, требуемого международным правом и резолюциями ООН, использование существующих возможностей в рамках международных организаций для реализации эффективных механизмов, пути решения системного неравенства на уровне международных институтов.

Отметим, что во второй день визита гости прочтут лекции на тему «Продолжение колониального мышления в современной системе международных отношений» для преподавателей и студентов АДА Университета и Азербайджанского Университета Языков.