Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в готовности России к продуктивным переговорам с Украиной. Для Украины приоритет — прекращение огня.

Об этом Зеленский заявил по прибытии на саммит «Бухарестской девятки», которое цитирует LRT.

«Наша команда в Стамбуле. Сегодня утром я разговаривал с министром обороны, они готовятся к встрече. Я не уверен, что Россия будет готова к продуктивным встречам. Но мы всегда должны верить в какие-то решения», — сказал Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что для Украины важным является полное прекращение огня и возвращение детей и пленных домой.