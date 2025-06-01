Военкоры сообщили о крупнейшей с начала войны передислокации российской стратегической авиации: на аэродром «Оленья» в Мурманской области были переброшены около 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и до 20% всего парка Ту-95МС.

По данным канала «Незыгарь», это может свидетельствовать о подготовке масштабной операции Воздушно-космических сил России — возможны удары по ключевым объектам инфраструктуры Украины: энергетике, логистике и транспорту.

Однако сегодня именно аэродром «Оленья» стал основной целью украинской атаки дронами, в рамках массированного удара по базам стратегической авиации.