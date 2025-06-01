Агентство Reuters опубликовало полный текст документа, который Украина завтра повезёт в Стамбул.

I. Ключевые принципы Соглашения и переговорного процесса

• Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимый фон и предпосылка для мирных переговоров.

• Меры укрепления доверия – решение гуманитарных вопросов: безоговорочное возвращение всех депортированных и незаконно перемещённых лиц, украинских детей. Обмен всех пленных (по принципу «всех на всех»). Освобождение Россией всех гражданских заложников.

• Неповторение агрессии: цель переговоров заключается в восстановлении постоянной основы для прочного мира и безопасности и обеспечении того, чтобы агрессия не повторялась.

• Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества: Украина должна получить надёжные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество к участию в переговорах и предоставят гарантии для обеспечения выполнения договорённостей.

• Суверенитет: Украину не принуждают к нейтралитету. Она может стать частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в рамках Североатлантического союза. Не могут быть введены какие-либо ограничения по численности, дислокации или другим параметрам Вооружённых Сил Украины, а также по размещению войск дружественных иностранных государств на территории Украины.

• Территориальные вопросы: территориальные завоевания, достигнутые Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безоговорочного прекращения огня.

• Санкции: некоторые санкции могут быть сняты с России, но поэтапно и только постепенно, с механизмом возобновления санкций в случае необходимости (snapback). Замороженные российские суверенные активы используются для восстановления или остаются замороженными до выплаты репараций.

• Реализация: согласование чёткой, сбалансированной и достижимой дорожной карты для реализации и обеспечения соблюдения соглашений.

II. Следующий шаг – согласование режима прекращения огня и повестки дня встречи лидеров

• После встречи в Стамбуле стороны продолжат переговоры, которые будут сосредоточены на: (1) полном и безоговорочном прекращении огня – механизмы и мониторинг; (2) мерах по укреплению доверия; (3) подготовке и согласовании повестки дня и структуры переговоров будущих лидеров по ключевым темам.

• Будут проведены переговоры с участием США и Европы.

III. Прекращение огня

• Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море не менее чем на 30 дней (с возможностью продления каждые 30 дней) как необходимый фон и предпосылка для мирных переговоров.

• Контроль за прекращением огня – под руководством США и при поддержке третьих стран.

IV. Меры укрепления доверия

• После успешного обмена военнопленными по итогам переговоров в Стамбуле стороны продолжают процесс обмена всеми военнопленными (по принципу «всех на всех»).

• Соглашение о безоговорочном возвращении Российской Федерацией всех депортированных и перемещённых украинских детей, а также об освобождении Россией всех гражданских пленных. Эти меры должны распространяться на все категории лиц, включённых в перечень, начиная с февраля 2014 года.

V. Встреча лидеров

• Лидеры Украины и России встретятся, чтобы согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования.

• Ключевые темы мирного соглашения, которые должны быть согласованы лидерами:

1. Постоянное и полное прекращение военных действий: условия, мониторинг, санкции за нарушения

2. Гарантии безопасности и неповторение агрессии

3. Территориальные вопросы

4. Экономика, компенсация, реконструкция

5. Штрафные санкции за нарушение договорённостей

6. Заключение окончательного мирного соглашения.