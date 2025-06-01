Члены делегации России отправились в Стамбул для участия в переговорах с Украиной. Информацию приводит RT.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что делегация страны 2 июня будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле. Ее возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник. Первое – полное и безусловное прекращение огня. Второе – освобождение пленных. Третье – возвращение похищенных детей. И чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность – готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры», – отметил Зеленский.

Таким образом, переговоры состоятся несмотря на события сегодняшнего дня. Следует уточнить, что переговоры запланированы на завтра в 14:00 по бакинскому времени во дворце Чираган в Стамбуле. Они пройдут в исторических залах дворца, подчёркивая важность выбранной площадки для этого раунда переговоров.