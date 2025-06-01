Конкретных договоренностей о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американской администрации Дональда Трампа пока нет.

Об этом заявил помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным.

Он отметил, что встреча лидеров двух держав должна быть тщательно подготовлена. Конкретных договоренностей о ее проведении пока нет.

«Нет, пока конкретных договоренностей на этот счет нет. Идея витает в воздухе, это понятно. Но встреча будет возможна, когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. Должна быть тщательная подготовка к этой встрече», — отметил он.

Пока президенты проводят разговоры по телефону, и даже сам факт этого Ушаков считает важным. «Это уже дает определенные результаты, в частности, некоторые договоренности, которые реализуются, и которые потом будут реализовываться. Уже сами разговоры по телефону полезны», — отметил он.

«Личная же встреча — это вообще нечто масштабное, что должно привести к серьезным результатам. Но, опять-таки, эти результаты должны готовиться кем-то. А именно соответствующими командами Белого дома и Кремля», — заявил дипломат.

Ушаков не стал предполагать, когда именно может состояться встреча. «Гадать можно, но это бестолку, честно говоря. Можно гадать, что в этом году, к примеру. Но не факт, конечно», — подытожил он.