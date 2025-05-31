Иран произвел рекордное количество урана, обогащенного до уровня чуть ниже, необходимого для создания ядерного оружия, что осложняет переговоры по урегулированию международных опасений по его ядерной программе, сообщает Bloomberg.

В первом отчёте с начала переговоров администрации Дональда Трампа с Тегераном Международное агентство по атомной энергии сообщило, что запасы высокообогащенного урана за последние три месяца выросли почти на 50% — до 409 килограммов.

Агентство добавляет, что этот объем урана можно быстро обогатить, чтобы сформировать ядра примерно для 10 бомб, если Иран попытается создать атомное оружие.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в отчёте выразил серьёзную обеспокоенность быстрым ростом запасов высокообогащенного урана в Иране. По его словам, агентство не может гарантировать мирный характер ядерной программы страны.

В отчёте отмечается, что Иран до сих пор не предоставил полную информацию о своих ядерных объектах, препятствуя расследованию МАГАТЭ. Несмотря на стремление Тегерана к диалогу с США, проверки показывают наличие трёх незадекларированных ядерных объектов.

Гросси предупредил, что этот отчёт может быть передан в Совет Безопасности ООН.