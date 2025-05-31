Салех Самедов, недавно снятый с должности председателя Совета старейшин Имишли за поднятие флага СССР и ношение «георгиевской ленты» на 9 Мая, арестован, сообщают СМИ. Суд Имишлинского района избрал в отношении него меру пресечения — арест сроком на 4 месяца.

Его обвиняют в уклонении от налогов.

Ранее Minval сообщал, что в собственности Самедова — банкетный зал «Kral Saray», сеть чайных домов под брендом «Kral», частный детский сад, хлебозавод, колбасный цех, спирто-соковый завод, гипермаркет, скотоводческая и свиноводческая фермы, а также тепличный комплекс на 20 гектарах. Помимо активов в Имишли, у него имеются элитные виллы, рестораны, магазины и строительная компания в Баку. Ранее Самедов передвигался на Rolls-Royce с госномером 90 AA 679.

Он окончил Азербайджанский экономический университет и Академию государственного управления при президенте. Работал заместителем главы Имишлинского района по соцэкономике, был президентом «Xan-Araz» MMC, затем — высокопоставленным чиновником в структурах по стандартизации и метрологии.

Весной 2024 года, после избрания Самедова председателем совета, в здании организации появились флаги СССР и бюст Сталина.

По его указанию были изготовлены и размещены десятки советских флагов, в том числе на памятнике в селе Сарыханлы. Также он учредил отделение Совета старейшин в Москве.

13 мая Самедов был официально освобождён от должности и исключён из состава Совета старейшин Азербайджана за действия, «порочащие организацию и грубо нарушающие устав».