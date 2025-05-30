Состав делегации Украины, которая должна отправиться на встречу в Стамбуле 2 июня, останется тем же, что во время первого раунда переговоров 16 мая.

Об этом сообщил на брифинге представитель МИД Украины Георгий Тихий, брифинг транслировало внешнеполитическое ведомство.

«Если встреча состоится и российская делегация будет той же, что и не предыдущей встрече, то можно ожидать того же состава украинской делегации, что на той встрече. Это логично», — сказал он.

Отвечая на вопрос о переговорной позиции украинской делегации, он отметил, что ее члены сосредоточатся на вопросе «полного и безусловного прекращения огня».