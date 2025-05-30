Между Баку и Вашингтоном — всплеск дипломатической активности. Как уже сообщал Minval, в столице Азербайджана находятся заместитель помощника госсекретаря США Джошуа Хак и старший советник Госдепартамента по вопросам Европы Вятт Телке. Как сообщают в посольстве США, целью визита является продолжение двустороннего диалога с азербайджанскими официальными лицами в интересах США, обсуждение вопросов экономического развития и региональной безопасности.

Велик соблазн увязать этот визит со стартующей на днях юбилейной, тридцатой Baku Energy Week. Но дело даже не в том, что «Энергетическая неделя» явно не в фокусе внимания в анонсе посольства США. Визиту представителей Госдепартамента предшествовали весьма показательные события. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев принял члена комитета Сената США по международным отношениям, сенатора Стива Дэйнса.

А ещё раньше в фокусе внимания азербайджанской, да и не только азербайджанской, аудитории были поздравительные послания из Вашингтона в связи с главным государственным праздником Азербайджана — Днём независимости. В своём поздравительном послании президент США Дональд Трамп отметил:

«Мы ценим наши отношения с Азербайджанской Республикой и высоко оцениваем ваше партнёрство с Соединёнными Штатами в борьбе с терроризмом, продвижении энергетической безопасности и работе по достижению мира с вашим соседом. За более чем тридцатилетнюю историю дипломатических отношений наши отношения значительно продвинулись вперёд, и мы надеемся на продолжение сотрудничества по нашим двусторонним приоритетам, включая сотрудничество в области безопасности, экономическое партнёрство и развитие энергетики». После чего выразил надежду «на углубление партнёрства в ближайшие годы и десятилетия». Своё поздравительное послание в Баку направил и госсекретарь США Марк Рубио: «Мы признаём растущую значимость Азербайджана как поставщика энергии и важного транспортного узла».

А это уже не просто «протокольная вежливость». В Вашингтоне явно намерены укрепить партнёрство с Азербайджаном и поднять отношения с Баку на тот уровень, где они находились до прихода в Белый дом «самой проармянской администрации» Байдена — Блинкена. Тем более что сама по себе значимость Азербайджана за эти годы многократно возросла. Победа в Карабахе, восстановление своей территориальной целостности, полномасштабный запуск Южного газового коридора уже на другом уровне безопасности, укрепление сотрудничества тюркских государств, рост влияния в Движении неприсоединения — политический вес и значимость Азербайджана за эти годы многократно возросли. А отношения с США, наоборот, оказались «на нижней точке» — благодаря «дальновидности» Байдена и Блинкена.

Но сегодня в Вашингтоне уже не хотят разбрасываться потенциальными союзниками. Во-первых, украинская война и возвращение мира практически к логике «новой холодной войны» диктуют свои правила. Во-вторых, Вашингтон явно намерен наладить диалог с Ираном, и тут Азербайджан может сыграть свою очень важную роль. У нашей страны уникальная стартовая позиция. Масштабные геополитические подвижки разворачиваются в Центральной Азии, а единственная дорога туда, не контролируемая ни Россией, ни Ираном, ни Китаем, — это Азербайджан.

Неудивительно, что, судя по многим признакам, в США намерены наверстать упущенные при Байдене возможности и продвинуть свои интересы на азербайджанском треке. И, действуя по классическим схемам, начинают с дипломатического зондажа. Где своя роль — у сотрудников Госдепартамента, своя — у сенаторов…

Конечно, сегодня вряд ли возможен возврат к «американскому романтизму» начала девяностых. Тем более вряд ли есть смысл напоминать, что здесь очень многое будет зависеть от конкретики. От того, что Вашингтон и Баку в новой ситуации могут предложить друг другу, что посчитают неприемлемым, а где есть возможность договориться. Тем более что из двусторонней повестки уходит один из самых серьёзных раздражителей — деятельность USAID и ей подобных организаций, которые в Азербайджане занимались в основном спонсированием радикально-оппозиционных группировок. Понятно, что «искрить» в двусторонних отношениях будет ещё не раз, но весь вопрос в том, что и в Баку, и в Вашингтоне нацелены на углубление партнёрства. А это не может не радовать.