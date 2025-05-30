Военные ведомства Армении и Великобритании подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы. Как сообщают армянские СМИ, документ был подписан во время очередных совместных консультаций по вопросам обороны в Ереване.

По итогам консультаций под документом свои подписи оставили начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян и директор по политике в отношении России, Восточной Европы и Центральной Азии Минобороны Великобритании Кристофер Кей.

В ходе консультаций обсуждались вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности и сотрудничества в сфере обороны. Стороны также подробно обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время предыдущих консультаций, и подвели итоги реализации программы сотрудничества.