В лагере Аль-Магази боевики ХАМАС застрелили пятерых палестинцев, пытавшихся прорваться на склад с гуманитарной помощью. Склад, принадлежавший Всемирной продовольственной программе ООН, был ранее захвачен группировкой, доступ к продуктам — перекрыт, пишет Bild.

По данным наблюдателей, ХАМАС систематически перехватывает помощь и продаёт её по завышенным ценам, что вызывает всё большее недовольство среди населения.

После длительного перерыва раздачу еды возобновила американская Gaza Humanitarian Foundation при поддержке ЦАХАЛа и частных охранных компаний. ООН участия в операции не принимает: Израиль обвиняет её в сотрудничестве с ХАМАС. Группировка в ответ призвала бойкотировать пункты выдачи, заявив: «Наш народ будет терпеть голод, но не протянет руку к оккупанту».

Тем не менее, многие палестинцы приходят к пунктам помощи с ночи, несмотря на угрозы. В соцсетях распространяются видео, где жители благодарят США за поддержку.