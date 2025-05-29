Президент Ильхам Алиев принял делегацию бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов во главе с генеральным исполнительным и управляющим директором International Holding Company Сайедом Басаром Шуэбом.

На встрече было подчеркнуто, что связи между нашими странами во всех сферах, в том числе в торгово-экономическом направлении, расширяются, отмечено значение визитов президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты и Президента шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан с точки зрения развития двусторонних отношений.

Было подчеркнуто, что в Азербайджане создана благоприятная деловая и инвестиционная среда как для местных, так и для иностранных бизнесменов, в этой связи выражено удовлетворение тем, что компании ОАЭ также инвестируют во многие отрасли в нашей стране.

Была выражена надежда, что визит делегации бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов в нашу страну будет плодотворным и даст хорошие результаты.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сфере инвестиций, промышленности, в том числе горнодобывающей, и других областях.