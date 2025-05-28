Израиль в начале мая предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о подготовке удара по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, премьер-министр Биньямин Нетаньяху может отдать приказ об атаке, даже если США достигнут соглашения с Тегераном.

В свою очередь, президент Трамп сегодня заявил, что на прошлой неделе в телефонном разговоре предостерег Нетаньяху от любых шагов, которые могли бы сорвать переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе Ирана. По его словам, «сделка с Ираном может быть достигнута в ближайшие недели».

Между тем, Reuters сообщает, что Тегеран готов на год приостановить обогащение урана в обмен на разблокировку замороженных активов и признание права Ирана на мирное использование ядерной энергии.