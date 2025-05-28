Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил нанесение удара по акционерному обществу «Кронштадт» в городе Дубна Московской области. Предприятие занимается производством беспилотных авиационных систем, в том числе БПЛА «Орион», «Иноходец», «Молния», «Гром», «Термит», «Гелиос», «Сириус», а также наземных комплексов управления.

По данным Генштаба, в районе завода фиксировалась активная работа российской ПВО, однако объект был поражён.

Кроме того, в том же населённом пункте подразделения СБУ нанесли удар по заводу «Радуга», который производит крылатые ракеты различных классов, включая Х-101/555, Х-69 и Х-59МК.

Также сообщается об ударах по предприятию «Ангстрем» в Подмосковье, занимающемся микроэлектроникой для нужд ВПК, и по Дмитровскому заводу в Ивановской области.