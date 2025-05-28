Почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили подтвердил информацию посольства США о том, что несколько дней назад отказался от встречи в Тбилиси с американским послом Робин Данниган. Как сообщает «Интерфакс», об этом говорится в заявлении Иванишвили.

«Мне непонятно заявление посольства США, что я должен был услышать сообщение «администрации президента Трампа». Ранее я публично объяснил причины отказа от встречи с американской стороной, и они остаются неизменными», — отметил Иванишвили.

По его словам, американская сторона с целью шантажа ввела против него формальные и неформальные санкции.

«На фоне такого личного шантажа я считаю неправильным встречаться с послом и обсуждать государственные дела. Я хотел бы уточнить, что вместе с отказом мы предложили послу встречу с премьер-министром (…), однако посол отказался от такой встречи», — отметил Иванишвили.

Он подчеркнул, что, как почетный председатель правящей партии, имеет особое влияние на принятие решений, связанных с государственными интересами, однако все принципиальные решения принимаются с участием всей правящей команды и, особенно, премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

«Я надеюсь, что посольство США положительно отреагирует на предложение правительства Грузии о возобновлении стратегического грузино-американского партнерства с чистого листа и с конкретной дорожной картой», — подчеркнул Иванишвили.