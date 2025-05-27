Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России массированным ударом вглубь страны.

Зеленский провел совещание с военным командованием по планированию действий государства в ответ на удары России. Об этом он заявил в ходе вечернего обращения.

Он отметил, что сегодня состоялось совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, руководителем Генерального штаба Андреем Гнатовым, министром обороны Рустемом Умеровым.

«Вопрос планирования наших действий, наша готовность отвечать на российские удары, на их угрозы, а также действовать превентивно, и это означает — увеличивать производство наших дронов, наших ракет. Я благодарен всем, кто работает именно ради этого. Уже сотни украинских компаний дают результаты для Сил обороны Украины, и будет больше — я уверен в этом», — заявил президент.

По его словам, на данный момент для производства оружия активно привлекаются предприниматели. В частности, Украина готовит новые договоренности с партнерами в Европе — для инвестиций именно в украинское производство.

Речь прежде всего касается производства беспилотного и дальнобойного элемента — того, что позволяет контролировать ситуацию на фронте и сохранить жизнь украинских воинов и действовать на значительное расстояние.

«Конечно, публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях, но перспектива понятна — зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны четко чувствовать последствия от того, что делают против Украины. И это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — это ключевые элементы», — отметил лидер государства.