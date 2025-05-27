Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для организации второго раунда переговоров Москвы и Киева вновь обратился бы к Турции.

«Что касается второго раунда переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы вновь обратился к нашим турецким друзьям. В Стамбуле очень хорошо», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна готова в любое время принять переговоры РФ и Украины и видит в этом свою особую миссию.

«Ранее мы уже выражали готовность принять такое мероприятие и готовы для этого в любое время. Честно говоря, мы считаем это своим долгом. Это миссия для нашего региона, для мира во всем мире. С самого начала войны наш президент настоятельно призывал международное сообщество к миру. Потому что мы живем в одном регионе. Конечно, мы хотим, чтобы эта проблема была решена таким образом, чтобы обе стороны пришли к согласию. Мы продолжим оказывать всю возможную поддержку на этом направлении», — заявил Фидан.