25 мая в рамках «Азербайджанского Маркетингового Саммита 2025» маркетинговые профессионалы и предприниматели собрались в отеле JW Marriott Absheron Baku. Организованное Baku Growth Academy мероприятие прошло уже во второй раз и в этом году состоялось под девизом: «Трансформация в маркетинге: раньше, сейчас и потом».

В течение дня 16 авторитетных спикеров поделились ценными мыслями по различным направлениям маркетинга, включая цифровые коммуникации, психологию потребителей, стратегии брендов и развитие бизнеса. Дебаты на тему «Продажи против маркетинга», а также воркшопы по цифровому маркетингу и лидерским навыкам вызвали большой интерес у аудитории.

Одной из отличительных черт саммита стали интерактивные игры и креативные сессии. Победители игр, проведённых в конце дня, были награждены специальными призами, что ещё больше усилило вдохновляющую атмосферу мероприятия.

Следует отметить, что саммит прошёл при официальной поддержке Агентства цифровых инноваций и развития Азербайджанской Республики, а также при партнёрстве с Thinkers.az, DigitalHero, Media Fabriki, Mark Factory и Arter. Спонсорами выступили Saffron Group, Maxprint, Apar, Qmeter, SPA CEYLON, ABV и Ləzzət Group. Информационным партнёром мероприятия выступило издание Minval Politika.

Достигнутый успех в очередной раз доказал, что сфера маркетинга в нашей стране находится на этапе устойчивого развития и обновления. До встречи в следующем году — с ещё более масштабными идеями и мощным вдохновением!