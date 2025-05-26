Никто в Иране не умрет от голода, если США вдруг решат выйти из переговорного процесса по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы исламской республики и введут против нее еще больше санкций.

Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

«Это неправда, что мы умрем от голода, если они не захотят вести с нами переговоры и наложат на нас еще больше санкций. Мы найдем выход», — приводит его слова агентство IRNA. Как отметил Пезешкиан, иранцам в таком случае необходимо просто объединиться и действовать сообща.