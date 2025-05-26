Во время строительных работ на территории Port Baku Насиминского района города Баку обнаружен артиллерийский снаряд.

Информацию об этом опубликовало Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Отмечено, что на место были привлечены соответствующие оперативные сотрудники ANAMA, МЧС и МВД, которые осмотрели территорию. В ходе осмотра был обнаружен осколочно-фугасный артиллерийский снаряд калибра 76 мм модели Ф-354, изготовленный примерно в 1930-40 годах.

Обнаруженный артиллерийский снаряд был вывезен для утилизации.