Армянская церковь настраивает армянский народ на реваншизм, а не на мир.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на международной научной конференции на тему «Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм» в Баку, передает Report.

Он считает, что одной из величайших трагедий на некогда оккупированных Арменией азербайджанских землях является разрушение мечетей и мест поклонения.

Председатель УМК заявил, что, помимо целенаправленного изгнания азербайджанцев с родных земель, примером исламофобии в Армении является приостановление деятельности Иреванского старейшинства в Западном Азербайджане, где насчитывается более 300 мест поклонений:

«Однако на состоявшемся 22 мая заседании Совета старейшин УМК было принято решение о восстановлении деятельности Иреванского старейшинства».

По его словам, необходимо вести совместную борьбу против тех, кто использует ислам в политических целях:

«Национальные и моральные ценности являются богатством нашего народа, которое необходимо защитить от иностранного влияния. Во Франции, Дании, Швейцарии и других странах исламофобия широко распространена».