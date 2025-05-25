Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле проводит переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Об этом заявил руководитель управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун.

«Во время приема стороны планируют рассмотреть различные аспекты двусторонних отношений между Турцией и Пакистаном, а также процессы сотрудничества в рамках Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, который был создан между двумя странами», — говорится в его заявлении.

Стороны планируют обсудят региональные и международные вопросы, включая борьбу с терроризмом, уточняет Anadolu.