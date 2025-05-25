Российская военная мощь на территории Украины ослабевает, и уже в 2025 году Москва может столкнуться с острой нехваткой живой силы и техники.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и европейских чиновников, а также военных аналитиков. По их мнению, именно сейчас — самый благоприятный момент, чтобы нарастить давление на Кремль.

Согласно оценке Разведывательного управления Минобороны США, предоставленной Конгрессу десять дней назад директором подразделения Джеффри Крузом, в случае отсутствия дипломатического урегулирования или решительной помощи со стороны Запада, война, скорее всего, продолжит медленно развиваться в пользу России. Однако даже эти успехи достигаются «ценой огромных потерь личного состава и техники».

Американская разведка указывает, что с начала полномасштабной агрессии в феврале 2022 года Россия потеряла не менее 10 000 боевых машин, включая более 3000 танков, около 250 самолётов и вертолётов, а также свыше 10 военных кораблей. Эти данные демонстрируют критическое истощение ресурсов, несмотря на продолжающееся наступление.