В ходе переговоров с российской делегацией в Стамбуле прозвучали шокирующие слова о войне, которая якобы является лишь внутренним конфликтом между «русскими». Члены украинской делегации услышали от оппонентов прямое отрицание украинской нации.

Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергея Кислицы в эфире телемарафона.

По его словам, во время переговоров между украинской и российской делегациями прозвучало шокирующее заявление со стороны российской стороны. Руководитель российской делегации назвал войну «внутренним конфликтом», сказав, что это, по сути, «когда россияне убивают россиян с определенными нюансами».

«На каком-то этапе глава российской делегации говорит… Перед ним сидит украинская полномочная делегация, которая представляет государство, состоит из военных людей. И глава российской делегации говорит: «Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами». Конец цитаты», — говорится в заявлении дипломата.

Такие слова, согласно заявлению Кислицы, воспринимаются как отрицание существования Украины как независимой нации. Представители российской делегации фактически заявили, что украинцев не существует отдельно, а есть только «русские».

«По сути, противоположная сторона отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят, что ты не украинец, ты русский, и мы просто тебя убиваем, россияне убивают россиян и «нам болит, что мы русские убиваем русских», — отметил Кислица.