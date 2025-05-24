На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ Актау соорудили мемориал. Соответствующие кадры распространились в соцсетях.

Вокруг участка на месте трагедии выставлено металлическое ограждение, установлены скамейки, куда неравнодушные люди приносят цветы.

По сообщениям местных СМИ, установку мемориала инициировали жители Мангистауской области, они реализовали идею за счет собственных средств.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря минувшего года близ города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.