Более 100 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома были отправлены администрацией американского президента Дональда Трампа в административный отпуск.

«Примерно в 16:20 глава аппарата Совета национальной безопасности Брайан Маккормак разослал электронное письмо, в котором сообщил отстранённым сотрудникам, что у них есть 30 минут, чтобы освободить рабочие места», — передаёт телеканал CNN.

Среди отправленных в административный отпуск числятся как кадровые чиновники, так и назначенные при администрации Трампа сотрудники.