Совокупные затраты на страхование Boeing 747, подаренного Катаром президенту США Дональду Трампу, могут достигать $1 млн в год. Об этом свидетельствует подсчёт аналитиков российского страхового брокера Mains, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что максимальная взлётная масса воздушного судна составляет 400—500 т и стандартные лимиты страхового покрытия при таком весе составляют от $750 млн до $1 млрд.

«В зависимости от того, застрахован самолёт в составе флота или отдельно, годовой полис гражданской ответственности может обойтись в $50—250 тыс. Что касается каско, то, учитывая стоимость VIP-лайнера за счёт эксклюзивной отделки салона и оборудования, годовой страховой взнос может достигать $1 млн», — заявили аналитики.